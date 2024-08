Fulmine Colpisce Tre Donne in Spiaggia ad Alba Adriatica: Testimoni Raccontano il Panico

Tragedia in spiaggia: una donna è in coma e altre due ferite gravemente

Attimi di terrore si sono vissuti ieri sulla spiaggia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, quando un fulmine ha colpito tre donne che passeggiavano lungo la riva. Il tragico evento è avvenuto nel tratto di spiaggia libera tra il Piccolo Chalet e i Caraibi, nella zona sud di Alba Adriatica, quasi al confine con Tortoreto.

La dinamica dell'incidente

Secondo i testimoni, la tragedia si è consumata rapidamente, accompagnata da un boato assordante e dalle grida di panico delle persone presenti sulla spiaggia. Tra i primi a intervenire per prestare soccorso c'è stato l’ex sindaco di Alba Adriatica, Francesco Giovannelli, attualmente proprietario di uno stabilimento balneare nelle vicinanze.

Le tre donne colpite si trovavano a passeggiare lungo la riva quando il fulmine le ha raggiunte. La più gravemente ferita è una turista francese di 65 anni, attualmente ricoverata in coma farmacologico all’ospedale di Teramo. La donna ha inizialmente perso la sensibilità nella parte inferiore del corpo, per poi essere colpita da un infarto durante i soccorsi.

Le condizioni delle altre due vittime

Una delle altre due donne ferite, una 42enne di Sant’Omero, è stata colpita da un arresto cardiaco immediatamente dopo l'incidente. Fortunatamente, il pronto intervento dei bagnanti e dei soccorritori ha permesso la rianimazione della donna grazie all’uso del massaggio cardiaco e del defibrillatore. La 42enne, che risiede a poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente e lavora come barista, è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale di Teramo, dove è ricoverata in rianimazione. I medici stanno monitorando le sue condizioni per valutare eventuali lesioni permanenti causate dall’arresto cardiaco.

La terza donna colpita dal fulmine è una 44enne di Giulianova, che ha riportato una parestesia a una gamba. È stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso cittadino per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Il racconto dei testimoni

I testimoni presenti sulla spiaggia hanno descritto la scena come apocalittica, con il fulmine che ha colpito improvvisamente le tre donne e ha generato panico tra i bagnanti. "Abbiamo sentito un boato incredibile, e poi la gente ha iniziato a urlare e a correre," ha raccontato un bagnante. "È stato un momento di grande confusione e paura."

L'importanza della sicurezza in spiaggia

L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza in spiaggia durante le condizioni meteorologiche avverse. Le autorità locali ricordano l'importanza di seguire le linee guida di sicurezza, come allontanarsi dall'acqua e trovare riparo in caso di temporali improvvisi, per prevenire simili tragedie.

L'episodio ha colpito profondamente la comunità locale e i turisti presenti, mentre le famiglie delle donne ferite attendono con ansia ulteriori notizie sui loro cari. Nel frattempo, le indagini sull'incidente continuano, con l'obiettivo di comprendere appieno la dinamica dei fatti e prevenire simili eventi in futuro.