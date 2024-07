Furgone in Fiamme: Conducente in Gravi Condizioni, Intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

Una mattinata di paura è stata vissuta ieri intorno alle ore 10:30 nella contrada Santa Maria del Carmine, dove un furgone della Iveco è improvvisamente andato a fuoco mentre era in movimento. Il rapido intervento della squadra locale dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori, utilizzando del liquido schiumogeno per domare le fiamme e mettendo in sicurezza la zona.

Durante l'incidente, il conducente del veicolo ha manifestato un malore improvviso, richiedendo l'intervento urgente del personale sanitario del 118. Fortunatamente, le sue condizioni sono migliorate e attualmente sono considerate stabili.

La scena è stata presidiata anche da una pattuglia dei carabinieri, incaricata di eseguire i rilievi necessari per determinare le cause esatte dell'incendio.

Al momento, resta ancora da stabilire con precisione cosa abbia scatenato il rogo che ha coinvolto il furgone.