Furti durante la fiaccolata: ladri svaligiano negozio e case a L'Aquila

Durante la notte in cui si celebrava la fiaccolata a L'Aquila per commemorare le vittime del terremoto del 2009, i ladri hanno approfittato del momento di commemorazione per mettere a segno numerosi colpi. Il negozio Playwell, specializzato in abbigliamento sportivo, è stato svaligiato. I malviventi hanno portato via merce, un computer e soldi dal fondo cassa, lasciando un segno indelebile in una notte che avrebbe dovuto essere dedicata al ricordo e alla solidarietà.

Ma i furti non si sono limitati al negozio. A Monticchio, tra venerdì e sabato, i ladri hanno preso di mira diverse abitazioni. Tra gli oggetti rubati, un'auto e numerosi attrezzi agricoli. La situazione è ancor più preoccupante in un caso in cui i malviventi sono entrati in una casa con i proprietari presenti. Un cittadino ha raccontato l’esperienza shockante: «Hanno rotto una finestra al primo piano, hanno rovistato in casa, ma non trovando nulla di valore hanno persino fatto i loro bisogni nel salotto». In un altro episodio, i ladri sono stati disturbati e sono fuggiti senza riuscire a completare il furto.

La crescente preoccupazione tra i residenti ha portato a un appello per intensificare i controlli e la presenza delle forze dell'ordine. La comunità locale, infatti, teme che il fenomeno stia aumentando. Solo un mese fa, i malviventi avevano colpito a Onna, rubando attrezzi da cantiere per un valore di migliaia di euro. In un altro caso, alcuni discendenti di rame sono stati rubati da una casa recentemente ricostruita.

Il problema dei furti si sta diffondendo anche nelle zone di Roio e nell'est della città, dove la richiesta di sistemi di videosorveglianza è in forte crescita. I residenti chiedono che siano adottate misure più efficaci per arginale questo fenomeno e proteggere le proprietà. Un altro strumento proposto è l’installazione di telecamere nei punti strategici per identificare i colpevoli e prevenire future intrusioni. La sicurezza diventa una priorità crescente per i cittadini aquilani, che chiedono interventi rapidi per fermare questo allarmante trend criminale.