Furti nella Notte di Natale: Rubati anche Panettoni e Regali sotto gli Alberi

La valle Peligna si sveglia con l'amara sorpresa di furti compiuti anche nella notte di Natale, quando cinque abitazioni sono state prese di mira dai ladri, dimostrando che il periodo festivo non ferma l'attività criminale. Le case colpite si trovano a Pratola Peligna, a Castel Di Ieri (con ben due colpi denunciati ai carabinieri), a Castelvecchio Subequo e a Navelli.

Oltre ai consueti obiettivi come soldi e gioielli, i ladri hanno dimostrato di non risparmiare neppure i festeggiamenti natalizi, rubando panettoni, bottiglie di spumante e addirittura diversi regali che erano stati accuratamente sistemati sotto gli alberi di Natale. La scia di furti ha destato preoccupazione nella comunità locale, che ora attende con ansia gli sviluppi delle indagini condotte dai carabinieri per individuare i responsabili di queste intrusioni nella magica notte di festa.