Furti nelle chiese, quattro denunciati

Pescara - "Abbiamo cercato in tutti i modi di salvaguardare entrambi gli alberi. Ne salviamo uno e ne ripianteremo 5 della stessa specie per non perdere finanziamenti e soprattutto per mettere in sicurezza la strada". Così il vicesindaco di Pescara, Antonio Blasioli, in merito alla questione querce in via delle Fornaci per le quali sono state raccolte firme per fermare l'abbattimento. "È indispensabile fare chiarezza e spiegare alcuni elementi della vicenda per comprendere bene cosa è possibile e cosa...