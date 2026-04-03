Furti shock a Pescara: Suv smontato in strada, torna la "banda delle ruote"

Colpiscono tra traffico e maltempo, spariscono gomme e cerchi in pochi minuti mentre cresce l’allarme tra i cittadini per una serie di episodi

Nuovo colpo in città con modalità già viste, auto di lusso prese di mira e ritrovate senza ruote mentre i ladri restano senza volto

Nuovo episodio di furto a Pescara, dove un Suv parcheggiato in via Sandro Pertini, al confine con Francavilla al Mare, è stato trovato privo di ruote, lasciato in equilibrio su semplici mattoni. Un’azione che riporta alla ribalta la cosiddetta “banda delle ruote”, già protagonista di episodi analoghi nei mesi scorsi.

Il colpo sarebbe stato messo a segno in pieno giorno, nonostante il traffico e la presenza di passanti, e in un contesto reso ancora più complesso dall’emergenza maltempo che sta interessando il territorio. A distanza di circa due mesi dall’ultimo caso segnalato nella zona di Porta Nuova, il fenomeno sembra dunque riproporsi con modalità identiche.

Le segnalazioni dei cittadini continuano ad aumentare, mentre gli autori dei furti restano al momento non identificati. Già nel mese di febbraio, diversi episodi avevano interessato vari quartieri della città, con auto di fascia medio-alta prese di mira e completamente private degli pneumatici nel giro di pochi minuti.

Tra i casi precedenti figurano veicoli, tra cui modelli Jeep e Audi, ritrovati nelle stesse condizioni, sostenuti da supporti improvvisati dopo il furto delle ruote. Situazioni analoghe erano state registrate anche in via della Fornace Bizzarri e in viale Primo Vere.

Il valore del materiale sottratto è significativo: ogni singolo cerchio può superare i 500 euro, portando il danno complessivo oltre i duemila euro per veicolo. Un fenomeno che, oltre al danno economico, alimenta un crescente senso di insicurezza tra i residenti, mentre le forze dell’ordine proseguono le attività di controllo per individuare i responsabili.