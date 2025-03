Furti tra Chieti e Rosciano, 17enne arrestato: la verità emerge

Un giovane di Pescara denunciato per furti in abitazione tra Chieti e Rosciano, fermato dai carabinieri con attrezzi da scasso.

Un 17enne di Pescara è stato denunciato per essere coinvolto in furti in abitazione a Chieti e Rosciano, dopo che un'indagine ha rivelato la sua responsabilità in tre crimini simili. La vicenda ha avuto inizio con un fermo dei carabinieri a Francavilla al Mare, quando un'auto sospetta è stata bloccata dai militari. Durante l'intervento, i tre occupanti hanno aggredito i carabinieri, ma uno di loro è stato arrestato. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati diversi attrezzi da scasso, strumenti utilizzati per entrare nelle abitazioni.

Gli accertamenti successivi hanno confermato la presenza del 17enne e dei suoi complici nei furti avvenuti nei giorni precedenti nelle località di Chieti e Rosciano, consentendo di raccogliere prove decisive sulla loro responsabilità. Il giovane, insieme ad altri due familiari maggiorenni, è ora accusato di tentato furto, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti atti a commettere reati. Le indagini continuano per fare piena luce sull'intera vicenda.