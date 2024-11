Furto d'auto sventato in tempo: ladri fermati a Roseto, colpo fallito

Coppia di ladri fermata un'ora dopo il furto di un'auto in un supermercato: i controlli non lasciano scampo

I ladri d'auto sono stati arrestati dopo aver tentato un furto davanti a un supermercato a Roseto. Il colpo, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha visto la vittima, una donna, uscire dal negozio per scoprire che la sua auto era sparita. Immediato l'intervento delle pattuglie dei carabinieri, che hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare i colpevoli dopo un'ora di indagini. I criminali, consapevoli della stretta della morsa dei controlli, hanno deciso di abbandonare il veicolo in una traversa della Nazionale.

Grazie all'analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza, i carabinieri sono riusciti a identificare una coppia sospetta, che è stata fermata poco dopo. Gli accertamenti hanno rivelato che i due provenivano da fuori città e avevano alle spalle un passato criminale con altri reati simili. I ladri sono stati portati in caserma, denunciati per furto aggravato e sono stati sottoposti a procedura di foglio di via obbligatorio dal comune di Roseto, con l'obbligo di lasciare il territorio.

In parallelo alle indagini, il Nucleo operativo della Compagnia di Giulianova ha intensificato i controlli, utilizzando anche agenti in abiti civili per monitorare il territorio. I carabinieri fanno appello alla cittadinanza, invitando a segnalare tempestivamente circostanze sospette per rendere ancora più efficace l’attività di prevenzione e contrasto dei furti d'auto.

La rapida azione delle forze dell'ordine ha impedito che il furto si concludesse con successo, ma la lotta contro i reati predatori continua. I cittadini sono incoraggiati a restare vigili e a collaborare per garantire maggiore sicurezza nelle strade e nei quartieri.