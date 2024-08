Furto da Incubo a Pianola: Ladri Distruggono Villa e Banchettano Svuotando il Frigorifero

Nella notte tra sabato e domenica, una villa di via Pratelle nella frazione aquilana di Pianola è stata teatro di un furto senza precedenti. I malviventi, approfittando dell'oscurità e dell'assenza dei proprietari, hanno agito indisturbati per ore, mettendo completamente a soqquadro l'abitazione.

I ladri hanno rovistato in ogni angolo, rubando migliaia di euro in contanti, carte di credito, argenteria e numerosi oggetti di valore. Non contenti, hanno tentato di forzare la cassaforte, senza successo, e hanno infine deciso di lanciarla fuori dalla casa. Non solo hanno causato ingenti danni alla proprietà, calpestando e distruggendo beni e ricordi personali, ma si sono anche fermati a banchettare, svuotando frigo e dispensa e lasciando tutto a terra.

I proprietari, al momento del furto fuori città, hanno scoperto l'accaduto solo ieri e hanno immediatamente denunciato il fatto alle forze dell'ordine. La Polizia Scientifica è intervenuta per effettuare i rilievi necessari e avviare le indagini.

Questo episodio si inserisce in un preoccupante trend di furti che sta colpendo la città di L'Aquila, con segnalazioni che arrivano ormai quasi ogni giorno.