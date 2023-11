Furto di Cosmetici: Due Donne Fermate dai Carabinieri dopo una Chiamata di Allarme

Una incursione rapida in un negozio di cosmesi è costata cara a due donne, fermate e denunciate per furto dai carabinieri dopo essere state segnalate dai dipendenti del negozio. Le ladre, che avevano rubato prodotti del valore di circa 150 euro, sono state individuate grazie alla pronta reazione del personale del negozio, il quale ha subito allertato le forze dell'ordine.

Gli uomini dell'Arma sono giunti tempestivamente sul luogo del furto, rintracciando le donne nelle vicinanze del negozio. Una perquisizione ha rivelato la presenza della merce rubata, che è stata prontamente restituita al legittimo proprietario.

Questo episodio rappresenta solo uno dei risultati dei controlli effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Teramo su tutto il territorio provinciale.

Nel corso di questi controlli, a Roseto degli Abruzzi, è stato arrestato un uomo che, già posto ai domiciliari con permesso di assentarsi per lavoro, ha violato più volte le prescrizioni imposte. Di conseguenza, sono stati revocati gli arresti domiciliari e l'uomo è stato rinchiuso in carcere.

A Colonnella, un uomo è stato arrestato e condotto in carcere per scontare una pena di otto mesi di reclusione per evasione. A Montorio al Vomano, un uomo riconosciuto colpevole di una rapina del 2021 è stato arrestato e dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi di reclusione.

Inoltre, in due distinti interventi, sono stati segnalati all'autorità giudiziaria due soggetti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Un uomo è stato sorpreso con circa 6 grammi di cocaina, mentre un ragazzo è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish già suddivisi in dosi. Entrambi si trovavano nei pressi di luoghi di aggregamento giovanile.

Nel corso dei controlli stradali, tre guidatori sono stati trovati positivi all'assunzione di alcool, con conseguente ritiro della patente di guida. Inoltre, un conducente coinvolto in un incidente a Sant'Egidio alla Vibrata è risultato positivo all'assunzione di alcool con un tasso ben superiore al consentito. Fortunatamente, nell'incidente non ha riportato lesioni.