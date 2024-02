Furto di Gruppo al Supermercato: Addetti alle Pulizie Confessano, Rubato per Necessità

Un colpo audace ha scosso un supermercato locale, quando dieci addetti alle pulizie sono stati arrestati in flagranza di reato dopo un blitz nella struttura di via Sallustio, a Pescara. I vigilantes hanno lanciato l'allarme che ha portato all'azione dei Carabinieri di Sulmona, recuperando merce dal valore stimato di 5mila euro.

I responsabili, tutti residenti a Pescara, hanno avuto accesso al supermercato grazie alle chiavi di servizio in loro possesso. Utilizzando mezzi personali e tre furgoni, hanno "ripulito" il negozio di una vasta gamma di beni, inclusi generi alimentari, prodotti per la casa, carne fresca e articoli vari, per un valore complessivo di circa 5mila euro.

I carabinieri, allertati dalla sicurezza del supermercato, hanno fermato sette dei dieci individui sul territorio comunale di Sulmona, recuperando la refurtiva durante una perquisizione personale e veicolare. I sospettati, in stato di disperazione, hanno confessato le proprie azioni, descrivendo il furto come un atto estremo motivato dal bisogno.

Tra i colpevoli si contano donne sole, individui in situazioni familiari complesse e persone in stato di necessità. Una dei fermati ha accusato un malore durante l'arresto e è stata trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale dell'Annunziata di Sulmona per cure mediche.

L'operazione ha portato al recupero e alla restituzione della merce rubata e al rintraccio dei tre restanti sospettati a Pescara. Per tutti i coinvolti, è prevista un'udienza di convalida nelle prossime ore. Nonostante l'incidente, il supermercato è rimasto aperto al pubblico.