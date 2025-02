Furto di bicicletta elettrica a Sulmona: tre denunce per furto e due per ricettazione

A Sulmona, la Polizia di Stato ha denunciato cinque persone coinvolte nel furto e nella ricettazione di una bicicletta elettrica del valore di 4.000 euro, sottratta da un edificio nel centro cittadino.

Nel mese di dicembre, una preziosa bicicletta elettrica è stata rubata all'interno di un palazzo situato nel cuore di Sulmona. A seguito della denuncia presentata presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine approfondita che ha portato all'identificazione di tre individui ritenuti responsabili del furto e di due persone accusate di ricettazione.

Le indagini hanno permesso di risalire all'autore materiale del furto, un soggetto con precedenti specifici, il quale, attraverso un intermediario, aveva successivamente venduto la bicicletta. Questo episodio evidenzia la crescente attenzione delle forze dell'ordine verso i reati contro il patrimonio, in particolare quelli riguardanti beni di valore come le biciclette elettriche, sempre più diffuse e ambite sul mercato.

Non si tratta di un caso isolato nella regione. Recentemente, a Pescara, due giovani di 25 e 23 anni sono stati arrestati in flagranza mentre tentavano di rubare due biciclette nei pressi della stazione di Portanuova, per un valore complessivo di circa 1.500 euro.

Questi episodi sottolineano l'importanza di adottare misure preventive da parte dei cittadini, come l'utilizzo di dispositivi antifurto efficaci e la registrazione dei propri mezzi, al fine di contrastare il fenomeno dei furti di biciclette e facilitare il recupero della refurtiva.

Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a collaborare con le forze dell'ordine, segnalando movimenti sospetti o fornendo dettagli che possano contribuire alle indagini e alla prevenzione di ulteriori reati.