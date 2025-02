Furto di cosmetici e profilattici per 2.500 euro: donna denunciata a Teramo

Una donna è stata denunciata a Teramo per aver sottratto prodotti di bellezza e profilattici per un valore superiore a 2.500 euro, evidenziando un preoccupante aumento di furti nei negozi locali.

A Teramo, una donna è finita nei guai per aver rubato prodotti cosmetici, articoli per la cura personale e profilattici per un valore complessivo di oltre 2.500 euro. L'episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i furti nei negozi della zona.

Secondo le autorità, la donna avrebbe sottratto la merce da vari punti vendita, nascondendola abilmente per eludere i sistemi di sicurezza. La refurtiva comprendeva una vasta gamma di cosmetici di marche prestigiose, prodotti per l'igiene personale e confezioni di profilattici.

Le indagini sono state avviate dopo che i gestori dei negozi hanno notato ammanchi significativi sugli scaffali. Grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e alla collaborazione tra i commercianti, le forze dell'ordine sono riuscite a identificare la responsabile. La donna è stata quindi denunciata e la merce recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari.

Questo caso evidenzia un trend preoccupante nella regione. Recentemente, a Macerata, una dipendente di una farmacia è stata accusata di aver rubato cosmetici e integratori per un valore di oltre 100.000 euro, rivendendoli online.

In un altro episodio, due giovani donne sono state arrestate per aver sottratto rossetti e creme per un totale di 2.000 euro da un supermercato a Matelica.

Le autorità locali esortano i commercianti a potenziare le misure di sicurezza e a segnalare tempestivamente qualsiasi attività sospetta, al fine di contrastare efficacemente questo fenomeno in crescita.