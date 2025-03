Furto shock a Chieti: ladri svaligiano villa, bottino da 30mila euro

Criminali assaltano abitazione a Chieti, scassinano la cassaforte e fuggono con gioielli per un valore di 30mila euro, lasciando i proprietari sotto shock.

Un audace furto è stato perpetrato in una villa situata nella provincia di Chieti, dove una banda di ladri ha scassinato una cassaforte, portando via gioielli per un valore stimato di 30mila euro. L'episodio si inserisce in una preoccupante serie di furti che hanno colpito la zona negli ultimi mesi.

Secondo le informazioni disponibili, i malviventi hanno approfittato dell'assenza dei proprietari per introdursi nell'abitazione. Una volta all'interno, hanno individuato la cassaforte e, utilizzando strumenti da scasso, l'hanno aperta, appropriandosi dei preziosi contenuti. Il furto è stato scoperto al rientro dei proprietari, che hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.

Questo episodio non è un caso isolato nella regione. Recentemente, a Francavilla al Mare, una banda ha assaltato la villa di un imprenditore, fuggendo con una cassaforte contenente oro e oggetti preziosi. Il valore del bottino è stato descritto come ingente, e il furto è avvenuto senza che i residenti delle abitazioni vicine si accorgessero di nulla.

In un altro caso, a Civitella Messer Raimondo, i ladri hanno scassinato la cassaforte di un imprenditore del settore trasporti, portando via oltre 80mila euro in banconote e gioielli. L'episodio ha contribuito ad alimentare l'allarme per l'aumento dei furti in abitazione nel Chietino.

Le autorità locali hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare questa ondata di criminalità. Tuttavia, la crescente audacia dei ladri, che agiscono anche in presenza dei proprietari, come avvenuto in alcuni casi recenti, desta preoccupazione tra i residenti.

Le forze dell'ordine invitano i cittadini a rafforzare le misure di sicurezza nelle proprie abitazioni e a segnalare tempestivamente alle autorità qualsiasi attività sospetta. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è fondamentale per arginare questa preoccupante escalation di furti nella regione.