Furto shock al Municipio di Pratola Peligna: casseforti svuotate nella notte

Danni ingenti e bottino da 2mila euro. Indagini in corso per identificare i responsabili attraverso le telecamere di sorveglianza.

Un’azione criminale ha sconvolto il Municipio di Pratola Peligna, dove i ladri si sono introdotti nella notte devastando gli uffici comunali e svuotando le casseforti. Questa mattina, al momento dell’apertura, la polizia locale si è trovata di fronte a uno scenario desolante: vetri infranti, telecamere di videosorveglianza scardinate, e sistemi d’allarme manomessi.

Il colpo ha fruttato circa 2mila euro, corrispondenti principalmente agli incassi delle rette comunali. Tuttavia, secondo quanto dichiarato dal sindaco Antonella Di Nino, il danno economico diretto è superato da quello materiale e morale: “Un gesto vile che ha colpito il cuore della nostra comunità”.

Gli uffici comunali sono stati chiusi temporaneamente per consentire le necessarie riparazioni e una prima stima dei danni subiti. Gli autori del furto non si sono limitati a forzare le casseforti, ma hanno preso di mira anche porte e arredi, causando distruzioni che lasceranno il segno per molto tempo.

Le indagini sono già in corso. I carabinieri stanno analizzando i filmati delle telecamere presenti nei dintorni dell’edificio municipale, sperando di ottenere immagini utili per identificare i malviventi. L'ipotesi è che i responsabili abbiano studiato il colpo nei minimi dettagli, approfittando di eventuali falle nei sistemi di sicurezza.

La comunità di Pratola Peligna è sotto shock, ma il sindaco ha garantito che verranno presi provvedimenti per aumentare la sicurezza degli edifici pubblici. Nel frattempo, si attendono sviluppi dalle indagini per assicurare i colpevoli alla giustizia e restituire serenità al paese.