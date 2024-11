Furto sotto l’abbraccio: anziana derubata di bracciale da 2000 euro!

Un altro episodio di furto si è verificato nella giornata di ieri, quando un'anziana signora è stata derubata in modo audace nel cuore della città, a pochi passi dal tribunale. La malvivente, con una tecnica ormai consolidata, si è avvicinata alla vittima con la scusa di un abbraccio affettuoso, per poi rubarle un bracciale dal valore di circa 2.000 euro. Questo tipo di crimine, che ha preso piede negli ultimi tempi, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità.

L'incidente si è verificato intorno alle 13:00, quando la vittima, una signora di 88 anni, stava passeggiando in Via Corradini, una delle strade più trafficate della città. La ladra, descritta come una giovane donna di origini est-europee, ha approfittato della distrazione dell'anziana per avvicinarla. Inizialmente, ha simulato un riconoscimento, dicendo di conoscerla, e poi l'ha abbracciata, un gesto che sembrava affettuoso ma che, in realtà, nascondeva un chiaro intento criminale. Approfittando dell’abbraccio, la malvivente è riuscita a sfilare il bracciale di lusso, facendosi poi rapidamente perdere tra la folla.

La vittima ha raccontato agli investigatori di non aver avuto alcun sospetto, credendo di trovarsi di fronte a una persona ben intenzionata. Solo dopo qualche minuto si è accorta del furto e ha subito allertato le autorità. La descrizione della ladra, che corrisponde a quella di altri furti avvenuti in città con modalità simili, ha fatto supporre agli inquirenti che si tratti di un gruppo criminale organizzato che agisce sempre con le stesse tecniche: approfittare della distrazione delle vittime anziane, puntando su gesti affettuosi per distrarle.

Quello di ieri è solo l'ultimo di una serie di furti con modalità analoghe che si sono verificati nella zona. Le forze dell'ordine, già allertate, sono ora alla ricerca di possibili indizi che possano portare all'identificazione della ladra, anche attraverso l'analisi delle telecamere di sorveglianza. Non è escluso che le stesse persone siano responsabili di altri furti simili verificatisi nelle settimane precedenti, sempre nei pressi di aree centrali e densamente popolate.

Questo fenomeno sta allarmando non solo le autorità, ma anche i cittadini, che si sentono sempre più vulnerabili durante le proprie passeggiate quotidiane. Le forze dell'ordine raccomandano particolare attenzione quando si incrocia qualcuno che mostra atteggiamenti troppo familiari o invadenti. In particolare, è importante mantenere una certa distanza dalle persone sconosciute, anche se queste si mostrano affettuose o ben intenzionate.

L'episodio di ieri ci ricorda quanto sia cruciale la vigilanza, ma anche la consapevolezza da parte dei cittadini di come possano evolversi i crimini. Furti come questi, apparentemente innocenti e privi di violenza, possono risultare estremamente dannosi per le vittime, soprattutto quando queste sono anziane e vulnerabili. Il consiglio per tutti è quello di segnalare prontamente ogni comportamento sospetto alle autorità e di evitare di indossare oggetti di valore visibili, soprattutto in zone molto affollate.