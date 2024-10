Furto su furgone in sosta, carte di credito rubate e bloccate

Due stranieri identificati e denunciati dai carabinieri per furto aggravato dopo aver rubato carte di credito da un veicolo in sosta.

Hanno forzato il finestrino di un furgone parcheggiato nel centro di Luco dei Marsi, sottraendo le carte di credito custodite all'interno. I ladri, identificati poco dopo dai carabinieri, sono stati denunciati alla Procura di Avezzano per furto aggravato in concorso. L'episodio è avvenuto nella notte, quando il proprietario del veicolo, accortosi del furto in atto, ha prontamente avvisato i militari mentre cercava di intervenire per limitare i danni.

Una pattuglia dell'Arma, già in servizio nei paraggi, è riuscita a rintracciare uno dei due sospetti, mentre il complice, allontanatosi prima dell'arrivo dei carabinieri, ha tentato di far perdere le proprie tracce. Durante la perquisizione del primo fermato, però, non sono stati ritrovati gli oggetti rubati. Fortunatamente, le carte sottratte sono state subito bloccate, impedendo ogni possibile tentativo di frode o utilizzo illecito.

I due uomini, di 40 e 23 anni, entrambi di origine straniera, sono accusati di aver commesso il furto ai danni di un artigiano locale. Attualmente sono stati denunciati a piede libero, in attesa del prosieguo delle indagini che dovranno stabilire con esattezza le responsabilità individuali. Il caso è ora nelle mani della Procura di Avezzano, che ha aperto un procedimento penale per chiarire le dinamiche e il coinvolgimento dei denunciati nel reato.

Nonostante il danno materiale subito dall’artigiano, la prontezza del proprietario e l'intervento rapido dei carabinieri hanno evitato ulteriori conseguenze. Le indagini proseguiranno per rintracciare il complice e recuperare le carte rubate.