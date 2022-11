G20, a Bali, tra poche ore l'incontro Xi-Biden

Il presidente Xi Jinping è arrivato a Bali, in Indonesia, con un aereo speciale in vista della partecipazione al summit del G20.

Lo ha reso noto il network statale Cctv, secondo cui, "su invito del presidente della Repubblica di Indonesia Joko Widodo, il presidente Xi Jinping parteciperà al 17esimo vertice del G20 a Bali dal 14 al 17 novembre".

Tra poco più di un'ora Xi incontrerà il presidente americano Joe Biden.

Prove d'intesa

Il presidente americano Joe Biden punta a individuare "aree di cooperazione" con il suo omologo cinese Xi Jinping quando i due leader si vedranno a Bali, alla vigilia del G20 in Indonesia, per il primo faccia a faccia in persona dall'insediamento alla Casa Bianca. La speranza è di "uscire da questo incontro con aree in cui i due Paesi, i due presidenti e i loro team possano lavorare in modo cooperativo su questioni sostanziali", ha anticipato il Consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, sempre più centrale nelle strategie diplomatiche Usa, a bordo dell'Air Force One diretto a Bali.

Pochi leader mondiali, se si esclude l'amico russo Vladimir Putin, hanno trascorso così tanto tempo con Xi come Biden. Quando quest'ultimo visitò la Cina ad agosto del 2011, i due, all'epoca vicepresidenti, ebbero cinque incontri in sei giorni: il legame instaurato allora resta ancora oggi tra i pochi segnali di speranza a cui aggrapparsi nelle relazioni tra Stati Uniti e Cina. Biden e Xi hanno parlato finora cinque volte tra telefonate e collegamenti video, ma gli sforzi sono stati infruttuosi.

Dopo quattro anni difficili sotto la presidenza di Donald Trump, la Cina sperava che Biden avrebbe ridotto le turbolenze, ma i rapporti sono crollati al punto più basso dalla normalizzazione delle relazioni del 1979, alla base di una nuova era segnata dalla rivalità comune contro l'ex Urss. Gli Stati Uniti sono preoccupati per l'assertività di Pechino su Taiwan e i mari cinese orientale e meridionale, l'arsenale nucleare in rapida crescita e il rifiuto di condannare l'invasione russa dell'Ucraina. La Cina invece accusa Washington di incoraggiare le forze indipendentiste a Taipei (che vede come suo territorio inalienabile e da riunificare anche con la forza, se necessario) e di creare partnership e alleanze come 'Quad' e 'Aukus' al solo fine di contrastare le nuove ambizioni dell'Impero di Mezzo, strozzando l'export di microchip e materiale tecnologico. Biden ha annunciato che i leader delineeranno le loro "linee rosse" nell'incontro la cui durata è stimata alla vigilia in più ore. "Non c'è alternativa a questo tipo di comunicazione da leader a leader nella navigazione e nella gestione di una relazione così importante", ha notato ancora Sullivan.

I due si presentano all'appuntamento di Bali rafforzati sul fronte interno, ma anche con qualche problema. Il XX Congresso del Partito comunista ha incoronato Xi ad ottobre con l'inedito terzo mandato alla segreteria generale, ma l'economia è in grave difficoltà e la politica della tolleranza zero al Covid continua a bloccare il Paese. Da parte americana invece il voto di midterm è andato oltre le più rosee aspettative e Biden, pur alle prese con un'inflazione stellare, proprio ieri ha potuto festeggiare la conferma del controllo democratico del Senato.