GLI ANNUNCI DI STAR COMICS A LUCCA COMICS & GAMES 2024

In un giorno di aprile Tokyo viene misteriosamente avvolta dalle piante. Dopo accese discussioni su quale possa esserne la causa, gli abitanti ella metropoli si sono trovati a fronteggiare una realtà ben più spaventosa di quanto potesse apparire: queste piante si sono evolute per assorbire nutrienti dagli esseri umani, mutando in raccapriccianti parassiti ribattezzati "jinka". Le spore s'insidiano dapprima in ospiti umani, e lì lentamente e invisibilmente crescono fino a "germogliare". trasformando l'ospite in un'orrenda creatura antropofaga e rilasciando contemporaneamente nuove spore nell'aria. Trentasei anni dopo un vaccino è stato scoperto e la società è ripartita, ma il costo proibitivo del farmaco ha acuito ancor più le differenze sociali. Nelle zone povere il pericolo jinka è ancora attuale, e per fronteggiarlo sono stati istituiti dei gruppi paramilitari specializzati chiamati "squadre funebri". In uno di questi sobborghi, i fratellastri Kingo e Kayano, rimasti soli al mondo, tirano a campare di furtarelli sognando un futuro felice, ma nascondendosi agli occhi della gente, e soprattutto. Questo perché Kayano, la sorella minore, è diventata un'ospite, sviluppando una sorta di unica simbiosi che la fa convivere col jinka senza venirne sopraffatta. Ma è solo questione di tempo perché vengano scoperti dalle squadre funebri, e quando gli eventi precipitano Kayano fiorisce infine in tutta la sua travolgente e meravigliosa potenza per salvare il fratello, fondendosi con lui e diventando una sorta di arma biologica senziente. A Kingo non rimane altro che unirsi agli squadroni per combattere i jinka grazie al potere donatogli da Kayano e, al contempo, cercare un modo per farla tornare umana.

Horror, fantascienza, combattimenti e disegni assolutamente spettacolari in una delle opere più travolgenti, vibranti e d'impatto attualmente serializzate su Shonen Jump+! Il primo volume sarà disponibile anche in edizione Variant Cover.

HEAVEN’S OFFICIAL BLESSING

di Mo Xiang Tong Xiu e STARember

5 vol, serie in corso

Autunno 2025

#BOYSLOVE #FANTASY

Ottocento anni fa, sorgeva Xianle, un regno pacifico e prosperoso. Il Principe Ereditario Xie Lian, bello, forte e amato da tutto il suo popolo, aveva un unico grande sogno, quello di salvare l’umanità. Dopo la sua ascesa al Regno Celeste come una divinità, venne esiliato nel Regno Mortale per ben due volte a causa di alcune sfortunate circostanze. Ora che è alla sua terza ascensione ha ancora molti debiti da ripagare per mantenere il suo status divino, decide dunque di tornare tra gli uomini, per dare la caccia a fantasmi e spiriti malvagi. In una delle sue missioni incontra San Lang, un ragazzo affascinante e molto più saggio della sua giovane età, con il quale scatta un’immediata sintonia. Quali misteri si nascondono dietro il suo irresistibile sorriso?

Finalmente arriva in Italia uno dei webcomic cinesi di maggiore successo al mondo. Basato sulla serie di romanzi firmati Mo Xiang Tong Xiu e magnificamente illustrato da STARember, l’opera ha già ricevuto un adattamento animato disponibile su Netflix e Crunchyroll, diventando in breve tempo una delle opere Boys’ Love più amate degli ultimi anni.

MY LOVE STORY WITH YAMADA-KUN AT LV.999

di MASHIRO

9 vol., in corso

Primavera 2025

#ROMANCE #GAMES