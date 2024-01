GRAN SASSO: SANTANGELO (FI), PRESTO INCONTRO CON MINISTRO AMBIENTE PER DISCUTERE DEL GRAN SASSO

"L'approvazione del provvedimento di giunta regionale del 28 dicembre 2023 pone seri problemi sui i vincoli che derivano sul territorio del parco del Gran Sasso e sul suo futuro.

Certo mi sarei aspettato un coinvolgimento diverso delle forze politiche e dei rappresentanti del territorio aquilano in sede regionale e locale.

Sugli sviluppi di quanto accaduto di concerto con il Presidente on. Nazario Pagano incontreremo il Ministro all’ambiente on. Pichetto Fratin esponente di Forza Italia per valutare il reale impatto sullo sviluppo del territorio aquilano della delibera portata all'approvazione in giunta regionale il 28 dicembre 2023. Metteremo in campo ogni possibile azione per sostenere le legittime esigenze della città dell'Aquila e dei suoi cittadini."

Così in una nota il Vice Presidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo