Gaza City: Famiglie in Fuga in Mezzo al Settimo Giorno di Guerra tra Israele e Hamas

Nel settimo giorno di conflitto tra Israele e Hamas, molte migliaia di persone stanno abbandonando le proprie case precipitosamente a Gaza City, spostandosi verso sud, in risposta all'avviso dell'esercito israeliano che ha dichiarato il nord della Striscia come zona di operazioni militari. Questo esodo implica una marcia di almeno 10 chilometri, con molte famiglie coinvolte. Coloro che non hanno mezzi di trasporto si dirigono a piedi portando pochi bagagli con sé.

Nonostante l'ordine di evacuazione dell'esercito israeliano, una fonte ospedaliera ha dichiarato che medici e pazienti rimarranno nella zona di pericolo, poiché mancano ambulanze e strutture adeguate per l'assistenza dei pazienti gravi.

Il ministero dell'Interno di Hamas a Gaza aveva invitato la popolazione del nord della Striscia a rimanere nelle proprie case, definendo l'annuncio dell'esercito israeliano "propaganda". Le Nazioni Unite hanno richiesto la revoca dell'ordine di evacuazione.

Durante la notte, pesanti bombardamenti israeliani hanno colpito la Striscia di Gaza, in particolare nelle vicinanze del confine. Gli attacchi sono stati documentati da video pubblicati dai residenti e da comunicati dell'Aeronautica israeliana.

Secondo quanto dichiarato dall'Aeronautica militare israeliana, durante le operazioni sono stati colpiti 750 obiettivi militari, tra cui tunnel sotterranei utilizzati da Hamas, complessi e basi militari, residenze di alti esponenti del terrorismo trasformate in centri di comando, depositi di armi, sale di comunicazione e obiettivi di leader terroristi.

Israele sostiene di aver sganciato in sei giorni 6.000 bombe, per un peso complessivo di 4.000 tonnellate, su obiettivi legati a Hamas a Gaza, colpendo più di 3.600 bersagli.

In segno di solidarietà con Israele dopo i devastanti attacchi di Hamas, il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, è arrivato in visita nel Paese. Austin ha pianificato incontri con il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Gallant, oltre ad alti funzionari del governo. Questa è la sua terza visita in Israele in qualità di capo del Pentagono, a seguito della visita del segretario di Stato Antony Blinken.

L'Onu è stata informata dall'esercito israeliano dell'ordine di "ricollocare" circa 1,1 milioni di residenti dal nord della Striscia di Gaza al sud entro 24 ore. Questo ordine di evacuazione ha suscitato preoccupazioni tra le Nazioni Unite, che hanno chiesto che sia annullato. Secondo le stime dell'ONU, più di 423.000 persone sono state costrette a fuggire dalle loro case nella Striscia di Gaza a causa del bombardamento israeliano. Il numero di sfollati in questo densamente popolato territorio, abitato da 2,3 milioni di persone, è aumentato da 84.444 a 423.378, secondo una dichiarazione dell'ONU.

Inoltre, il Washington Post ha riferito che è stato utilizzato il fosforo bianco in un attacco di Israele a Gaza. Il fosforo bianco è una munizione controversa che può causare gravi danni se utilizzata contro civili.

L'Iran ha smentito le notizie riguardanti un accordo tra gli Stati Uniti e il Qatar che impedirebbe all'Iran di accedere ai 6 miliardi di dollari recentemente sbloccati nell'ambito dell'intesa per il rilascio di cinque prigionieri americani. L'Iran ha dichiarato che la notizia è priva di veridicità e ha ribadito l'adesione agli accordi previamente stabiliti. Questa dichiarazione è seguita a una serie di eventi internazionali che stanno suscitando preoccupazioni nella regione.