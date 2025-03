Gelo improvviso in Italia: temperature crollano, poi un nuovo rialzo nel weekend

Freddo tardivo in arrivo con minime sotto zero fino in pianura, ma già nel fine settimana il caldo tornerà con venti di scirocco e temperature sopra la media.

L'aria fredda proveniente dal Nord Europa ha determinato un drastico abbassamento delle temperature, accompagnato da intense raffiche di Grecale. Tuttavia, il freddo raggiungerà il suo apice nelle prossime notti, quando il vento si attenuerà, favorendo un raffreddamento ancora più marcato. Tra mercoledì e giovedì, le temperature minime toccheranno valori molto bassi, con gelate diffuse fino in pianura. Successivamente, il clima subirà un'inversione di tendenza, con un deciso rialzo termico dovuto ai venti di scirocco, che riporteranno temperature superiori alla media stagionale nel fine settimana.

Previsioni dettagliate giorno per giorno:

➡️ Mercoledì: Il calo delle temperature sarà netto, con gelate estese su gran parte del Nord e del Centro, e localmente anche tra Campania e alta Puglia. Le massime, però, inizieranno una lenta ripresa, tornando in media con il periodo.

➡️ Giovedì: Il gelo persisterà, soprattutto nelle pianure settentrionali e nelle valli interne del Centro, in particolare lungo il versante adriatico. Le temperature massime rimarranno pressoché invariate, con un lieve rialzo in Sardegna.

➡️ Venerdì: Le minime resteranno leggermente sotto la media al Nord, con gelate residue in alcune zone di pianura. Al Centro-Sud, invece, le temperature saranno più in linea con la norma stagionale. Nel corso della giornata, le massime aumenteranno gradualmente in diverse regioni.

➡️ Sabato: Il rialzo termico sarà più evidente, con minime che saliranno sopra la media su Nord e Centro, escludendo definitivamente il rischio di gelate. Tuttavia, al Nord e sulle regioni tirreniche centrali si registrerà una lieve diminuzione delle temperature massime.

➡️ Domenica: Il trend di riscaldamento proseguirà, con temperature minime in ulteriore aumento e valori massimi stazionari al Nord, salvo rialzi in Emilia-Romagna. Nel resto d'Italia, in particolare nelle Isole Maggiori e lungo la costa adriatica, si potranno raggiungere picchi di 23-24°C, segnando un ritorno a un clima più primaverile.

Dunque, dopo un brusco assaggio d'inverno, il weekend segnerà una nuova fase con temperature miti e un’atmosfera più primaverile su gran parte della Penisola.