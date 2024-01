Gennaio da record: Caldo storico in Europa, oltre i 30°C in Spagna e nuovi primati in Francia

In un'inverno europeo fuori dagli schemi, la Spagna e la Francia sono teatro di temperature estive eccezionali per il mese di gennaio, con segnalazioni di picchi superiori ai 30°C. Il 25 gennaio, la stazione meteorologica di Gavarda, nella regione autonoma Valenciana, ha registrato un record storico di 30.7°C, tra i numerosi che hanno caratterizzato il Paese iberico. Non meno di 90 stazioni spagnole hanno segnato nuovi record dall'inizio dell'anno, con il 24 e il 25 gennaio particolarmente caldi, superando i 28°C in oltre quaranta località, i 29°C in più di venti e toccando i 30°C in tre stazioni.

La situazione non è meno sorprendente in Francia, dove il 24 gennaio almeno diciannove stazioni hanno superato i 20°C, stabilendo cinque nuovi record storici. Località come Le Luc, Le Castelet, Formigueres e Vidabaun hanno visto temperature mai raggiunte prima, con punte di 23°C. Anche il 25 gennaio, tre stazioni transalpine hanno toccato i 23°C, confermando la tendenza al riscaldamento in atto.

Entrambi i Paesi evidenziano un aumento delle temperature senza precedenti nel ventennio precedente, sottolineando l'impatto sempre più evidente del cambiamento climatico. Mentre l'Italia sembra essere stata risparmiata da questi eccezionali fenomeni meteorologici, esperti avvertono che il cambiamento nelle configurazioni anticicloniche potrebbe portare a eventi simili anche nella penisola. La febbre del pianeta sembra acuirsi nel nuovo millennio, con il clima che continua a sfidare le aspettative stagionali.