Gérard Depardieu convocato dalla polizia: rischia lo stato di fermo per accuse di violenza sessuale

Questa mattina, Gérard Depardieu è stato convocato dalla polizia in vista della possibilità di essere posto in stato di fermo, in seguito alle gravi accuse di violenza sessuale avanzate da due donne. La notizia è stata riportata da BFM-TV.

L'attore, noto per la sua prolifica carriera cinematografica e teatrale, e che conta 75 anni di età, sarà sottoposto a un interrogatorio riguardante i due casi che lo coinvolgono. Le accuse di violenza sessuale, se confermate, potrebbero avere pesanti conseguenze per Depardieu e la sua reputazione.