Giorgetti promette azioni concrete contro il caro bollette, provvedimenti in arrivo

Durante il question time al Senato, Giorgetti ha rassicurato che il governo sta lavorando su un intervento per gestire l’andamento dei prezzi dell’energia nelle prossime settimane.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato al Senato che il governo è consapevole delle problematiche legate al caro bollette e sta monitorando attentamente la situazione. Durante il question time, il titolare dell’Economia ha spiegato che l’andamento dei prezzi dell'energia e delle bollette non dipende dalle scelte politiche dell’esecutivo, ma è influenzato da fattori esterni, tra cui dinamiche speculative che sfuggono al controllo diretto del governo.

Giorgetti ha confermato che l’esecutivo è impegnato al massimo per trovare soluzioni efficaci, annunciando che nelle prossime settimane verrà introdotto un provvedimento per far fronte alle dinamiche dei prezzi. Sebbene l’esecutivo stia cercando di arginare l’andamento dei costi, il ministro ha sottolineato che è necessaria una riflessione onesta sull'impatto che il passaggio al libero mercato ha avuto sulla stabilità dei prezzi energetici.

Le dichiarazioni di Giorgetti hanno poi toccato anche temi di politica internazionale, esprimendo una certa preoccupazione per le recenti difficoltà legate alle politiche economiche degli Stati Uniti e alle risposte incerti provenienti dall'Unione Europea. Tuttavia, il ministro ha evidenziato come queste sfide potrebbero anche portare a nuove opportunità, grazie al miglioramento della posizione internazionale dell’Italia.

Inoltre, Giorgetti ha discusso anche del tema della rottamazione delle cartelle fiscali, confermando che il Ministero dell'Economia sta lavorando per garantire le necessarie coperture finanziarie per questa misura, fondamentale per aiutare i cittadini e le imprese in difficoltà.

Riguardo al settore delle telecomunicazioni, il ministro ha fornito importanti dettagli sul controllo di Sparkle, azienda attiva nel campo delle telecomunicazioni, che vedrà il Ministero dell’Economia mantenere il controllo attraverso una quota del 70% del capitale. Questo garantirà al Ministero il diritto di nominare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, mantenendo un ampio potere di governance e di indirizzo strategico. Inoltre, il coinvolgimento di Retelit nel progetto consentirà di attivare sinergie industriali cruciali per l'evoluzione della rete, migliorando l’efficienza della gestione degli investimenti.

Giorgetti ha quindi ribadito l'impegno del governo in diversi settori cruciali per l'economia nazionale, sottolineando la necessità di rispondere alle sfide globali con soluzioni pragmatiche e innovative.