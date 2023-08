Giorgia Fabiani, Nuova Campionessa d'Italia Juniores nei 50 Rana: Trionfo al Campionato Nazionale

L'8 agosto presso lo Stadio del Nuoto di Roma, si è concluso il Campionato Italiano di Nuoto categoria juniores, dove la giovane atleta avezzanese Giorgia Fabiani, classe 2008 e membro della squadra Pinguino Nuoto, ha raggiunto un risultato eccezionale, portando a casa la medaglia d'oro nei 50 rana juniores femminile.

Fabiani, emergendo come campionessa italiana nella sua specialità, ha segnato un traguardo significativo abbattendo il suo record personale, scendendo per la prima volta sotto il limite dei 32 secondi. Il suo cronometro si è fermato a un sorprendente 31"93, migliorando il suo precedente tempo migliore di 32"27.

Le sue straordinarie prestazioni non sono passate inosservate nemmeno dal presidente della Regione Marco Marsilio, che ha inviato i suoi complimenti alla giovane nuotatrice. La squadra Pinguino Nuoto di Avezzano ha espresso la sua gioia e riconoscenza per l'eccezionale successo ottenuto da Giorgia Fabiani e ha ringraziato anche il coach Mario Paris per il suo contributo alla vittoria. Un trionfo che continuerà a emozionare e a ispirare.