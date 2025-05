Scuola, stop ai compiti assegnati la sera per il giorno dopo: la nuova direttiva del Ministero

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha emanato una circolare che vieta ai docenti di assegnare compiti la sera per il giorno successivo, al fine di garantire un migliore equilibrio tra studio e vita privata degli studenti.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, guidato da Giuseppe Valditara, ha recentemente diffuso una circolare che introduce nuove linee guida sull'assegnazione dei compiti a casa. In particolare, viene raccomandato ai docenti di evitare di assegnare esercitazioni o attività didattiche la sera per il giorno successivo, al fine di rispettare i tempi di riposo e le esigenze familiari degli studenti.

La decisione nasce dalla volontà di promuovere un equilibrio tra gli impegni scolastici e la vita privata degli alunni, riconoscendo l'importanza del tempo libero per lo sviluppo personale e sociale. La circolare sottolinea che la pianificazione dei compiti dovrebbe essere effettuata con anticipo, permettendo agli studenti di organizzare il proprio lavoro in modo efficace e senza stress.​

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio contesto di riforme volte a migliorare la qualità dell'istruzione e il benessere degli studenti. In precedenza, il Ministro Valditara aveva già introdotto misure come il divieto dell'uso dei cellulari in classe fino alle scuole medie e il ritorno all'uso del diario cartaceo per annotare i compiti, con l'obiettivo di favorire l'autonomia e la responsabilità degli alunni.

Le nuove direttive hanno suscitato reazioni positive da parte di genitori e insegnanti, che vedono in queste misure un passo importante verso un'educazione più attenta alle esigenze degli studenti. Tuttavia, alcuni esperti sottolineano la necessità di monitorare l'efficacia di tali provvedimenti e di garantire un adeguato supporto ai docenti nella loro attuazione.​

Il Ministero ha annunciato che continuerà a lavorare in collaborazione con le scuole e le famiglie per assicurare che le nuove linee guida siano applicate in modo coerente e che contribuiscano effettivamente al miglioramento dell'esperienza educativa degli studenti.