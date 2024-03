Giorgia Meloni: "Dialogo con Orban e Salvini per Sostenere l'Ucraina"

Durante la sua replica alla Camera, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dichiarato di essere stata sollecitata a parlare con il Primo Ministro ungherese Viktor Orban e l'ex Ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini per chiarire il sostegno all'Ucraina. Meloni ha sottolineato l'importanza delle decisioni e dei voti in entrambi i casi, rassicurando che il governo italiano mantiene una posizione definita all'interno dell'Unione Europea. Ha inoltre evidenziato i risultati ottenuti a livello comunitario, incluso il successo nel garantire una revisione del bilancio pluriennale per il sostegno all'Ucraina nei prossimi quattro anni.

La premier ha affermato che quando dialoga con partner politici con cui ha un buon rapporto, riesce a conseguire risultati concreti. In un'invocazione ai membri del Partito Democratico, Meloni li ha esortati a seguire il suo esempio nell'affrontare il Movimento 5 Stelle riguardo all'Ucraina.

Rispondendo alle critiche dell'opposizione riguardo all'invio di armi in Ucraina, Meloni ha ribadito la chiarezza delle posizioni del suo governo in materia di politica estera. Questo ha scatenato una reazione vivace da parte delle opposizioni, ma i membri del centrodestra hanno sostenuto con applausi la sua presa di posizione.

Meloni ha poi omaggiato la memoria di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin nel trentesimo anniversario del loro tragico assassinio, lodando il coraggio di Alpi e sottolineando il debito di gratitudine nei confronti delle donne italiane.

Inoltre, ha esposto le preoccupazioni riguardanti la decisione del Senato accademico dell'Università di Torino di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con Israele, temendo un crescente isolamento del paese mediorientale. Ha insistito sulla necessità di chiarire l'utilizzo delle risorse prima di ripristinare i fondi all'Unrwa, sottolineando gli sforzi italiani per assistere la popolazione civile a Gaza tramite altre organizzazioni umanitarie.

La giornata parlamentare è stata caratterizzata dall'entrata e l'uscita dal dibattito del vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, suscitando commenti ironici da parte di alcuni deputati presenti in Aula.