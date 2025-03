Giorgia Meloni a L'Aquila: La premier in città per un evento speciale

Il 4 aprile, Giorgia Meloni sarà a L’Aquila per partecipare al giuramento degli allievi Vigili del fuoco: un appuntamento che attira l’attenzione.

Venerdì 4 aprile, la premier Giorgia Meloni farà tappa a L'Aquila per un'importante cerimonia. La presidente del consiglio prenderà parte al giuramento del 99° Corso allievi Vigili del Fuoco che si terrà in piazza Duomo. L'evento, fissato per le ore 12, vedrà la presenza di numerose autorità locali e nazionali. La visita rientra in una serie di impegni istituzionali che la premier sta svolgendo su tutto il territorio.