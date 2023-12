Giornata Straziante per le Figlie di Michele: Ritirano le Chiavi del Casolare dove è Avvenuto

Nella giornata odierna, Sarah e Harriett, rispettivamente di 37 e 28 anni, due delle figlie di Michele Faiers Dawn, sono giunte a Casoli per prendere possesso delle chiavi del casolare di contrada Verratti. In questo luogo, un mese fa, è stata rinvenuta senza vita la 66enne inglese. Le due donne, nate da un precedente matrimonio della madre, sono state accompagnate in Italia dal vice console dell'ambasciata britannica di Roma, Vittoria Dominijanni.

La mattina ha visto le due figlie presenti in procura a Lanciano, dove hanno incontrato il procuratore capo Mirvana Di Serio, titolare dell'inchiesta sul delitto. Nel pomeriggio, presso la caserma dei carabinieri di Casoli, è avvenuta la consegna delle chiavi del casolare, che era stato sequestrato in seguito all'istanza presentata dalle stesse figlie.

Durante l'emozionante incontro, Sarah e Harriett sono apparse visibilmente provate, con la più giovane che ha versato diverse lacrime. Entrate da sole nella casa, sono rimaste al suo interno solo per pochi minuti. Le due donne torneranno successivamente per recuperare con calma gli effetti personali della madre.