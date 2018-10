Giornata da Bollino nero per il Sud Italia, temporali e nubifragi con allagamenti e danni

Si prospetta un'altra giornata da bollino nero per il Sud Italia e le isole maggiori, ancora alle prese con gli effetti devastanti di una depressione mediterranea lenta a morire, che oggi, venerdì mattina, si trova tra Sardegna, Tunisia e Sicilia.

Intorno al suo centro ruotano impulsi fortemente instabili che hanno scaricato forti temporali in Sicilia, nonostante nella notte appena trascorsa sia andati verso un'attenuazione del maltempo, ma fino alla serata di venerdì il maltempo ha insistito sul settore orientale mettendo in ginocchio soprattutto la città di Catania, dove oggi le scuole rimarranno chiuse.

Forti temporali si sono scaricati nella notte in Calabria, soprattutto sul versante ionico e sul Catanzarese, ma anche sulle zone interne con accumuli che in alcuni settori superano i 250mm nelle ultime ore. Ne sono conseguite esondazioni di alcuni corsi d'acqua e frane, mentre in alcuni casi anche l'intervento dei Vigili del Fuoco è stato rallentato dalle condizioni delle strade.

Segnalate inoltre forti raffiche di vento innescate dai violenti temporali che hanno sradicato alcuni albero nella Locride.

Ma intenso maltempo è riuscito a coinvolgere giovedì sera il versante tirrenico della Calabria, soprattutto Lamezia e Vibo, dove un violento temporale ha messo in ginocchio la città provocando importanti allagamenti che hanno paralizzato la viabilità in alcune zone e provocato l'innalzamento del livello dell'acqua nei sottopassi.Problemi anche con le linee telefoniche e i collegamenti a internet, chiuso l'aeroporto di Lamezia.

NUBIFRAGI ANCHE SU PUGLIA E BASILICATA - I temporali non hanno risparmiato Basilicata e Puglia, con accumuli pluviometrici che dalla mezzanotte raggiungono i 65mm nel Tarantino.

Allagamenti segnalati a Bari con forti disagi nella circolazione privata ma anche all'interno dei mezzi pubblici, invasi dall'acqua piovana.

In forma più debole i fenomeni si sono estesi a Molise e Abruzzo. Anche la Sardegna non è uscita indenne da questa nuova ondata di maltempo, tanto che nella notte forti rovesci e temporali si sono scaricati soprattutto sul versante tirrenico ma anche sul Sassarese, con accumuli pluviometrici che solo dalla mezzanotte raggiungono già i 60mm.

PROSSIME ORE.

Sarà un'altra giornata da bollino nero per il Meridione, con piogge e temporali che insisteranno su Sicilia ionica e Calabria, specie tirrenica, forte maltempo con temporali inoltre su Campania, Basilicata e Puglia (specie centro-settentrionale), qualche temporale anche sul Molise. Temporali anche forti in Sardegna con qualche fenomeno che oggi raggiungerà il Lazio e l'Abruzzo interno.

Tempo migliore sul resto del Centro, in prevalenza soleggiato al Nord.