Giornata delle donne nella scienza Draghi insieme al nobel Parisi visitano l'INFN del Gran Sasso

Le parole del premier sono andate dritte nel toccare il problema della delegittimazione che donne e uomini di scienza stanno affrontando ormai quotidianamente. Professionisti che troppo spesso negli ultimi tempi non sono stati sufficientemente valorizzati nel nostro Paese.

Altro punto nevralgico toccato dal presidente del Consiglio, quelli dei fondi del Pnrr a sostegno della ricerca che "deve essere al centro della crescita dell'Italia" . A questo proposito ha confermato l'investimento, con il Pnrr, di "oltre 30miliardi in istruzione e ricerca. Vogliamo sostenervi e agevolare il vostro lavoro, senza ingerenze, almeno nel mio caso. Creare le condizioni economiche e culturali perché possiate progettare e crescere. Facilitare le collaborazioni internazionali, di cui questi Laboratori sono un esempio virtuoso. E promuovere la cultura del merito". Una buona notizia per ricercatrici e ricercatori, dottorandi e non solo dato che saranno anche raddoppiate le borse di studio.

Donne e scienza

Mario Draghi ha anche ricordato la difficoltà che hanno le donne a raggiungere non solo ruoli apicali nel mondo della scienza ma anche nello scegliere percorsi di studio non umanistici puntando così il dito sulle famiglie che, culturalmente, tendono a disincentivare gli studi delle più giovani. "Realizzare il pieno potenziale della ricerca vuol dire puntare su chi è stato spesso ai margini di questo mondo: le donne. Per troppo tempo le posizioni di vertice nella ricerca scientifica sono state appannaggio degli uomii". Sono ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici e, ha ricordato il premier, solo una su 5 sceglie le cosiddette materie Stem. Si investirà oltre 1 miliardo per potenziarne l'insegnamento", anche per "superare gli stereotipi di genere" e portare la percentuale "al35%".

Dopo la visita ai laboratori sotterranei il Presidente incontrerà la comunità scientifica dei LNGS e le autorità presso la Sala Conferenze “E. Fermi”, situata nella struttura esterna dei Laboratori.

"Voglio ringraziarvi moltissimo per la calorosa accoglienza. È stata per me una grande emozione visitare i laboratori sotterranei e osservare da vicino gli esperimenti che vi rendono un punto di riferimento per la comunità scientifica mondiale".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in visita ai laboratori Infn del Gran Sasso, sottolineando, rivolto ai ricercatori, che "siete una delle grandi eccellenze del Paese. L'Italia è orgogliosa di voi". "Quest'anno ricorre il 35esimo anniversario dall'inizio delle attività dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri di ricerca e infrastrutture scientifiche. La loro realizzazione, su iniziativa dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - ha aggiunto il premier - ha permesso all'Italia di affermarsi nella fisica delle particelle elementari negli anni in cui emergeva questo campo. Da allora, il Gran Sasso ha contribuito - e continua a contribuire - a molte delle scoperte più rilevanti della nostra epoca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. È un luogo capace di attrarre menti brillanti dall'estero e di valorizzare i nostri talenti".

"Questi lavoratori sono l'effetto concreto, un investimento duraturo e fecondo come sempre accade quando si investe in scienza". Lo ha dichiarato il Premio Nobel Giorgio Parisi nel suo intervento presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del GranSasso alla presenza del Premier Mario Draghi. "Gli esperimenti sono stati selezionati e scelti attraverso un processo pubblico nelle commissioni scientifiche. Una valutazione comparativa fondamentale con capacità di scegliere i progetti è un fiore all'occhiello dell'Infn", ha chiarito Parisi.



"Per il Pnrr abbiamo appena chiuso ieri una call per i centri nazionali. Vogliamo mettere insieme tutte le infrastrutture che ci sono in Italia. Ci saranno interventi di 400milioni di euro. Sarà una sfida spendere tutti i fondi che ci allocheranno e soprattutto rendere questi progetti stabili per il futuro e far fare passi avanti alla nostra comunità scientifica. Il programma Iris serve per creare magneti e cavi ultraconduttori e si tratta di una tecnologia nostra che è anche green. Tra le altre cose dobbiamo costruire la prossima macchina acceleratrice al Cern". Lo ha detto Antonio Zoccoli, presidente dell'Infn (Istituto nazionale di fisica nucleare), durante il suo intervento per la visita del Premier Mario Draghi al GranSasso Institute.