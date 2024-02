Giorno del Ricordo: Presidente Mattarella denuncia "muro di oblio", Meloni ribadisce impegno

Il Giorno del Ricordo, istituito in memoria dei massacri delle foibe e dell'esodo istriano, ha visto oggi solenni commemorazioni a Trieste, con la partecipazione di esponenti politici di rilievo come Giorgia Meloni e Antonio Tajani. La giornata è stata segnata da discorsi commoventi e riflessioni sulla memoria storica dell'Italia.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha solennemente denunciato il "muro di silenzio e oblio" che per troppo tempo ha circondato le sofferenze delle migliaia di italiani massacrati nelle foibe o internati nei campi di concentramento, costretti ad abbandonare le proprie terre. Mattarella ha sottolineato come tali atrocità non possano essere minimizzate come semplici atti di vendetta, ma rappresentino un'ingiustificabile ferocia contro persone innocenti, inclusi funzionari, militari, sacerdoti, e semplici cittadini.

Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha espresso profondo rispetto per le vittime e ha posto una corona d'alloro presso la grande foiba di Basovizza, seguita da un momento di silenzio. Ha poi ribadito l'impegno dell'Italia nell'onorare la memoria delle vittime e nel non dimenticare il dolore degli esuli costretti a lasciare le proprie case per amore del proprio paese.

Le commemorazioni ufficiali sono iniziate con la cerimonia dell'Alzabandiera, seguita dagli onori resi ai martiri delle foibe. Diversi enti istituzionali e associazioni hanno deposto omaggi presso il monumento nazionale sul Carso triestino, in un segno di unità nella memoria delle tragedie del passato.

Il Presidente Mattarella ha ricordato che il Giorno del Ricordo è stato istituito dal Parlamento italiano con un ampio consenso, sottolineando l'importanza di non dimenticare mai le tragedie che hanno colpito gli italiani durante il periodo dell'esodo e dei massacri delle foibe. La giornata rappresenta un momento di riflessione e commemorazione per tutte le vittime di quelle drammatiche vicende storiche, affinché la memoria collettiva dell'Italia rimanga viva e vigile contro ogni forma di oblio.