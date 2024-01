Giorno della Memoria: Italia si unisce al ricordo della Shoah mentre persiste la tensione nei cortei

Segre, Meloni, La Russa e Papa Francesco esprimono il loro impegno contro l'oblio e l'odio, mentre la guerra in Medio Oriente crea tensioni nel Giorno della Memoria.

Oggi, in tutto il mondo, si celebra il Giorno della Memoria, un'occasione per ricordare l'orrore della Shoah e l'importanza di preservare la memoria storica. Tuttavia, in Italia, la giornata è segnata da tensioni legate ai cortei pro-Palestina, che si svolgono in concomitanza con gli eventi commemorativi.

La senatrice a vita Liliana Segre, insignita della laurea honoris causa in Scienze storiche presso l'Università Statale di Milano, ha sottolineato che il Giorno della Memoria per lei è un impegno costante, non legato a una singola data. Mentre riceveva l'onorificenza, ha espresso il suo dolore per l'odio presente nel mondo e la necessità di preservare la memoria.

La Premier Giorgia Meloni ha elogiato il Museo della Shoah come istituzione chiave per tramandare la memoria e evitare che la malvagità nazifascista cada nell'oblio. Ha affermato che il Giorno della Memoria dovrebbe essere un impegno quotidiano e non limitato al 27 gennaio.

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato che l'antisemitismo non sarà tollerato, sottolineando l'importanza di una memoria condivisa che condanni ogni forma di odio e razzismo.

Mentre il Papa Francesco ha ribadito l'importanza di condannare l'odio e la violenza, Ignazio La Russa, Presidente del Senato, ha sottolineato la necessità di integrare il Giorno della Memoria nelle scuole e nella quotidianità.

Matteo Salvini ha reso omaggio alle vittime della Shoah, condannando i recenti attacchi terroristici contro cittadini ebrei. Ha sottolineato il suo sostegno a Israele e ha respinto le accuse di "genocidio" come grottesche.

Anche la Commissione europea, rappresentata dalla presidente Ursula von der Leyen, ha ricordato le vittime della Shoah e ha denunciato l'attuale aumento degli atti antisemiti in Europa.

Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha rinnovato l'impegno contro l'antisemitismo, sottolineando l'importanza di mantenere viva la memoria della Shoah tra le giovani generazioni.

Mentre l'Italia si unisce al ricordo della Shoah, la guerra in corso tra Israele e Hamas ha creato tensioni, in particolare in relazione ai cortei pro-Palestina. La decisione di posticipare alcuni di questi cortei ha generato dibattiti, evidenziando la complessità delle dinamiche contemporanee legate al conflitto in Medio Oriente.