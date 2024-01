Giorno della Memoria: Medaglia Onoraria a un Ortonese Deportato nei Lager Nazisti

Durante l'evento "Shoah-Memoria 2024: il passato è tra noi", organizzato dal Comune di Pescara per commemorare il "Giorno della Memoria", il prefetto di Pescara, Flavio Ferdani, ha consegnato una medaglia onoraria ai familiari di Nicola Scarinci, originario di Ortona e residente in provincia di Pescara. Scarinci, militare durante l'ultimo conflitto mondiale, fu deportato e internato nei campi di lavoro forzato dei lager nazisti.

La cerimonia, che ha avuto luogo il 27 gennaio, data dedicata in tutto il mondo alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto, è stata un momento solenne di riconoscimento e omaggio. Il prefetto ha sottolineato l'importanza di tale gesto, definendolo "un atto estremamente importante che rende onore a chi ha sacrificato la propria vita e riceve la legittimazione della Repubblica Italiana".

"La concessione della medaglia d'onore oggi ai familiari del signor Scarinci è un momento di riconoscimento per la persona che ha sacrificato la propria vita di fronte a chi ha usato la violenza come arma contro di lui", ha dichiarato il prefetto di Pescara. Ha inoltre enfatizzato il dovere di preservare la memoria come un valore umano fondamentale, soprattutto nell'attuale contesto internazionale, affinché possa fungere da guida per le future generazioni nella costruzione di una società che combatte la violenza attraverso la coltivazione di anticorpi di memoria.