Giostra Europea per la pace a Sulmona: Celebrazione cavalleresca internazionale in nome di Celestino

Sulmona si prepara ad accogliere un evento di rilevanza internazionale: la 21ª edizione della Giostra Europea, quest'anno ribattezzata "Giostra Europea per la pace," in onore dello spirito di Celestino V e del suo messaggio di unione e armonia tra i popoli.

Sabato 5 agosto, la città abruzzese darà il benvenuto alle delegazioni estere provenienti da varie località europee, tra cui Burghausen (Germania), Zante e Corfù (Grecia), Colchester (Inghilterra), Cesky Krumlov (Repubblica Ceca), Teruel (Spagna) e San Marino. Alle 10, nell'aula consiliare del Comune di Sulmona, si terrà una cerimonia ufficiale per l'accoglienza delle delegazioni.

Il pomeriggio sarà dedicato al corteo che vedrà sfilare un centinaio di figuranti delle delegazioni ospiti. Il corteo partirà dalla Cattedrale di San Panfilo e raggiungerà piazza Maggiore, dove alle 21 avranno luogo le gare cavalleresche.

La Giostra Europea è anche l'occasione per celebrare la 15ª edizione della "Giostra dei Borghi più belli d'Italia." Le delegazioni partecipanti si sfideranno in abbinamenti tra i borghi, portando avanti un sentito messaggio di fratellanza e unione tra diverse realtà europee.

Luisa Taglieri, responsabile dell'evento, ha sottolineato l'importanza di trasmettere un messaggio di pace e unione tra i popoli, ricalcando l'ispirazione della figura di Celestino V, da cui prende il nome la manifestazione. Il Parlamento europeo ha riconosciuto l'importanza dell'evento e lo ha patrocinato, evidenziandone il valore legato alla pace.

Un elemento nuovo di quest'anno è il palio della pace, realizzato dalla pittrice di Introdacqua, Loreta Almonte. Il palio, che aprirà il corteo ogni anno, è portato dai bambini della Cordesca e rappresenta un'opera d'arte ispirata alla figura di Celestino V, all'eremo sul Morrone e all'Abbazia. Il simbolo della colomba della pace, volante verso il libro con lo stemma della Giostra europea e le 12 stelle della bandiera d'Europa, sottolinea ulteriormente il messaggio di armonia e fratellanza che anima l'evento.

La Giostra Europea per la pace a Sulmona si presenta come un'occasione unica per celebrare la cultura, la storia e il valore della pace, in un contesto cavalleresco internazionale che unisce le diverse tradizioni europee. Un evento da non perdere, con la speranza che il messaggio di Celestino V continui a ispirare e promuovere la pace tra i popoli d'Europa.