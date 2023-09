Giovane Violenta la Fidanzatina in Spiaggia Dopo la Rottura: "Ti Sciolgo la Faccia"

Ciò che era iniziato come una relazione tra adolescenti si è trasformato in un incubo per una giovane ragazza. La sua fidanzatina di 17 anni, incapace di accettare la fine della loro storia d'amore, l'ha costretta a subire violenze sessuali e l'ha minacciata di morte, addirittura dicendole: "Ti butto l'acido in faccia". Questo giovane è stato arrestato con l'accusa di atti persecutori e violenza sessuale aggravata dai carabinieri della compagnia di Sorrento, su disposizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

I fatti risalgono ai mesi di giugno, luglio e agosto, quando il giovane, incapace di accettare la fine della sua relazione con la ragazza coetanea, l'ha costretta a subire atti di violenza, minacce gravi e persecuzioni, gettandola in uno stato di costante ansia. Le indagini condotte hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario significativo che ha portato all'arresto del giovane di 17 anni, ora recluso nell'istituto penale per i minorenni di Nisida.

Prima dei terribili episodi, il giovane faceva uso di sostanze stupefacenti ed era stato denunciato dalla madre e dallo zio per maltrattamenti. Era stato collocato in una comunità, ma era fuggito dopo pochi giorni.

All'inizio della loro relazione, che sembrava tranquilla, il giovane aveva iniziato a mostrare comportamenti sempre più possessivi e violenti nei confronti della ragazza. Non permetteva che lei andasse al mare, la picchiava in pubblico, la insultava e, infine, arrivava alle terribili minacce di morte, compresa l'idea di sfregiarla con l'acido e diffondere immagini compromettenti su internet, facendo uso delle sembianze della ragazza.

Il giovane prendeva il telefono della ragazza per controllarla e, se lei non rispondeva al citofono, si metteva a urlare sotto casa, tanto da costringere il padre a chiamare i carabinieri in una occasione. Tutto questo è culminato, a partire dal mese di giugno, con episodi di violenza sessuale, di cui la vittima ha poi riferito alle autorità.

La giovane viveva in uno stato di angoscia che le impediva persino di uscire da sola di casa. Alla fine, è stata la ragazza stessa a recarsi dai carabinieri, accompagnata dalla madre, per denunciare l'orrore che stava vivendo.