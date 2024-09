Giovane armato fermato sul lungomare, furti e controlli nel weekend

Carabinieri in azione su tutto il territorio: fermati un giovane armato e tre persone durante furti, identificati oltre 600 individui.

Le operazioni di controllo intensificate dai Carabinieri del Comando Provinciale hanno portato alla denuncia di tre persone in città per vari reati. In un episodio, un giovane di 26 anni è stato avvistato dalle forze dell'ordine e, alla loro vista, ha tentato di fuggire lungo il lungomare. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e trovato in possesso di un coltello a serramanico. Oltre a lui, un 38enne è stato denunciato per il possesso di arnesi utilizzabili per lo scasso, tra cui cacciaviti e una tronchese. Un altro giovane, di 23 anni, è stato accusato di furto aggravato per aver rubato un monopattino elettrico.

Le attività dei Carabinieri non si sono limitate alla città. A Montesilvano, una pattuglia ha sorpreso un 20enne e due minorenni mentre tentavano di rubare in un’abitazione privata. Anche a Civitaquana, i controlli hanno dato esito positivo: un uomo di 67 anni è stato fermato alla guida della sua auto nonostante avesse la patente revocata.

Durante l'intero fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato numerosi posti di blocco sulle strade principali e nelle zone di maggiore aggregazione. Nel corso di questi controlli, sono state identificate 611 persone e fermati 390 veicoli. Tali accertamenti hanno permesso di riscontrare diverse violazioni al codice della strada.

Inoltre, due persone sono state segnalate per violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti, evidenziando come i controlli siano orientati a contrastare non solo la criminalità, ma anche il fenomeno dello spaccio. L'attività dei Carabinieri proseguirà nei prossimi giorni con lo scopo di garantire maggiore sicurezza sul territorio e prevenire ulteriori reati.