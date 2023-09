Giovane di Celano, 18 anni, aggredito da una banda di bulli all'uscita del primo giorno di scuola

Un drammatico episodio di bullismo ha scosso la tranquilla città di Avezzano, quando un giovane studente di 18 anni, originario di Celano, è stato brutalmente aggredito da una gang di bulli all'uscita da un istituto superiore della città.

Erano cinque gli aggressori che hanno accerchiato la vittima, infliggendo una serie di colpi violenti al volto. La banda sembrava non avere alcun motivo per l'aggressione, ma il risultato è stato devastante. Il giovane è tornato a casa quel giorno con lividi, escoriazioni ed ematomi principalmente su volto e collo, segni tangibili dell'atrocità subita.

Successivamente, il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano, dove è stato sottoposto a cure mediche per le ferite riportate. La sua famiglia, profondamente indignata per l'orrendo episodio di bullismo subito dal loro figlio, ha deciso di prendere seri provvedimenti legali. Si sono rivolti a un avvocato e stanno valutando la possibilità di presentare una denuncia contro gli aggressori.

Questo spaventoso incidente rappresenta un inquietante promemoria dell'importanza di affrontare il problema del bullismo nelle scuole e nella società in generale. Gli sforzi per prevenire e contrastare il bullismo sono più che mai necessari per garantire la sicurezza e il benessere degli studenti.