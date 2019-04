Giovane donna morta nello scontro frontale, indagato per omicidio stradale 22enne di Montereale

È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il giovane che era alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente avvenuto sulla strada di collegamento tra Pizzoli e Cagnano Amiterno, incidente che ha causato la morte sul colpo di Serena Durastante

A fare scattare gli arresti del giovane M.M. 22 anni di Montereale (L'Aquila), sono stati gli esami dal quale è emerso un tasso alcolemico molto alto.

La misura è stata eseguita direttamente dai carabinieri nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove il 22enne è ricoverato per i traumi riportati nel tragico incidente che comunque non hanno determinato una situazione di pericolo di vita. Il giovane è piantonato dai carabinieri, non è stato ancora ascoltato per le sue condizioni di salute. Nei prossimi giorni, è prevista l'udienza di convalida dell'arresto.

Le indagini dei carabinieri proseguono per stabilire la dinamica dell'incidente, che secondo quanto trapelato, sarebbe stato causato dall’auto condotta dal giovane che avrebbe invaso la corsia opposta dove stava transitando la sfortunata giovane madre di due figli.

La procura della repubblica dell'Aquila ha aperto un'inchiesta coordinata da sostituito procuratore Roberta D'Avolio