Giovane evade dai domiciliari per rubare rame: arrestato con 30 chili di refurtiva

Un ventiduenne già agli arresti domiciliari è stato sorpreso a Pescara mentre rubava canaline di rame da un condominio, trasportando un sacco con 30 chili di materiale.​

Nella notte tra il 21 e il 22 marzo, la Polizia di Stato di Pescara è intervenuta nel quartiere San Donato a seguito di una segnalazione riguardante il furto di canaline in rame da un condominio. Giunti sul posto, gli agenti hanno perlustrato l'area circostante e hanno individuato un giovane che corrispondeva alla descrizione fornita. Il sospettato portava con sé un voluminoso sacco contenente le canaline appena sottratte, accuratamente piegate per facilitarne il trasporto. ​

Oltre alla refurtiva, del peso complessivo di circa 30 chilogrammi, il giovane aveva con sé vari attrezzi utilizzati per staccare le grondaie dalle pareti. Portato in questura, è stato identificato come un 22enne con precedenti penali specifici. Ulteriori verifiche hanno rivelato che il ragazzo era già sottoposto agli arresti domiciliari, rendendo la sua presenza in strada una violazione delle misure cautelari.

Il giovane è stato quindi arrestato per furto aggravato e denunciato per evasione. Su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima. Durante l'udienza, il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere.​

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di furti di rame, spesso definito "oro rosso" per il suo elevato valore sul mercato nero. La zona di Pescara ha registrato diversi casi simili negli ultimi mesi. Ad esempio, a febbraio, una coppia è stata arrestata mentre tentava di rubare cavi di rame da un cantiere, evidenziando un trend preoccupante nella regione.

Le forze dell'ordine continuano a monitorare attentamente il fenomeno, intensificando i controlli nelle aree più colpite per prevenire ulteriori episodi e garantire la sicurezza dei cittadini.