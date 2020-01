Giovane finanziere aquilano, muore in incidente di caccia in Calabria

In un incidente di caccia avvenuto nel pomeriggio di ieri in provincia di Vibo Valentia è rimasto ucciso Luca Pulzoni, un giovane maresciallo della Guardia di finanza originario di Camarda L'Aquila. Il giovane è stato raggiunto da un colpo partito accidentalmente dal fucile di un suo compagno, durante una battuta di caccia alla volpe, e sarebbe poi caduto in un dirupo morendo per emorragia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco per il recupero del corpo ormai senza vita del giovane. Sul posto anche i carabinieri di Maierato e di Vibo che dovranno stabilire la dinamica dell'incidente su cui è stata aperta un'inchiesta, in attesa dell'esito dell'autopsia disposta dal pm di turno.

Luca Pulzoni appena 29 anni, ricordato da chi lo aveva conosciuto come un bravo ragazzo, aveva frequentato la Scuola della Gdf all'Aquila e da un anno era stato trasferito a Vibo Valentia. Il padre del giovane, un luogotenente dei Carabinieri dell'Aquila, originario di Camarda, è partito in serata per Vibo Valentia.

Sconvolti dalla tragedia gli amici del giovane, il fratello e l'intera famiglia.