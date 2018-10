Giovane originario di Tornimparte, muore falciato mentre è in bici, la tragedia in Emilia

Paolo Grego, 37enne originario di Tornimparte, è deceduto nelle campagne di Castelfranco (BO) falciato da un'auto, mentre era in bici.

Il giovane era in sella alla sua bici per fare il suo solito giro, quando è stato travolto da un'auto, il violento impatto ha sbalzato in aria l'uomo che impattando al suolo ha riportato lesioni fatali.

Sul posto si sono portati gli uomini del soccorso che altro non hanno potuto fare che constatarne il decesso e gli inquirenti per vagliare la dinamica dei fatti

La tragica notizia si è subito diffuso nel paese dell'aquilano, portando dolore e costernazione per la perdita del loro compaesano.