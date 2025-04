Giovane perde il controllo dello scooter e precipita in una scarpata

Un diciassettenne finisce fuori strada con il motorino lungo la Bonifica del Tronto; soccorso in stato di incoscienza e trasportato d'urgenza in ospedale.​

Nella serata di ieri, un incidente stradale ha coinvolto un ragazzo di 17 anni che, mentre percorreva la Strada Provinciale 1, conosciuta come Bonifica del Tronto, in località Valle Cupa di Colonnella, ha perso il controllo del proprio scooter, finendo in una scarpata.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 22:00. Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno trovato il giovane in stato di incoscienza. Dopo averlo stabilizzato, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Mazzini" di Teramo per ricevere le cure necessarie.

Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per determinare le cause dell'incidente. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni del giovane né sulle circostanze che hanno portato all'uscita di strada. ​

La Strada Provinciale 1, nota per essere particolarmente trafficata, è stata teatro in passato di altri incidenti stradali. Questo episodio solleva nuovamente l'attenzione sulla necessità di adottare misure per garantire una maggiore sicurezza lungo questo tratto viario.​

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giovane, la comunità locale esprime solidarietà e vicinanza alla famiglia in questo momento di apprensione.