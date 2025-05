Giovane si schianta contro un albero: corsa contro il tempo per salvarlo

Un ventiquattrenne di Giulianova in condizioni critiche dopo un violento incidente notturno: indagini in corso sulle cause dello schianto.

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Giulianova nella tarda serata di lunedì 5 maggio. Intorno alle 22:00, nella frazione di Case di Trento, un'automobile è uscita di strada, impattando violentemente contro un albero e ribaltandosi. A bordo del veicolo si trovava un giovane di 24 anni, residente nella zona, che è rimasto gravemente ferito.

I primi soccorsi sono stati prestati dal personale del 118 e dai Carabinieri della compagnia di Giulianova, accorsi tempestivamente sul luogo dell'incidente. Il giovane è stato estratto dall'abitacolo in stato di incoscienza e trasportato d'urgenza all'ospedale Mazzini di Teramo, dove è stato ricoverato in codice rosso a causa di traumi multipli.

Le cause dell'incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell'ordine. Secondo le prime ipotesi, il conducente potrebbe aver perso il controllo del veicolo a causa di un malore improvviso o di un guasto meccanico. Tuttavia, non si esclude la possibilità che l'alta velocità abbia contribuito alla perdita di controllo del mezzo.

Il tratto di strada interessato dall'incidente è noto per la sua pericolosità, soprattutto nelle ore notturne, a causa della scarsa illuminazione e delle condizioni del manto stradale. Le autorità locali stanno valutando l'implementazione di misure preventive per migliorare la sicurezza viaria nella zona.