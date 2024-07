Girava col Coltello da 16cm, Arrestato dopo una Colluttazione con i Carabinieri

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno denunciato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, dopo averlo sorpreso con un coltello a serramanico di circa 16 centimetri.

L'uomo è stato individuato dagli agenti in abiti borghesi mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune villette in una zona residenziale della città. Il suo comportamento ha immediatamente attirato l'attenzione dei militari, che hanno deciso di fermarlo per un controllo.

Al momento dell'intervento, l'individuo ha opposto resistenza, strattonando i carabinieri nel tentativo di sottrarsi al fermo e darsi alla fuga. Tuttavia, gli agenti sono riusciti a bloccarlo poco dopo, procedendo con una perquisizione personale.

Durante il controllo, è stato rinvenuto un coltello a serramanico lungo circa 16 centimetri, che l'uomo portava con sé senza alcuna giustificazione. L'arma è stata immediatamente sequestrata.

L'uomo è stato quindi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi, reati che comportano gravi conseguenze legali. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha evitato che la situazione potesse degenerare, garantendo la sicurezza dei residenti nella zona.

Questo episodio sottolinea l'importanza della vigilanza e del controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine, sempre pronte a intervenire per prevenire crimini e garantire l'ordine pubblico. Le autorità locali ribadiscono il loro impegno a mantenere elevati standard di sicurezza nella comunità, invitando i cittadini a segnalare qualsiasi comportamento sospetto o situazione di pericolo. L'operato dei carabinieri si conferma cruciale nella lotta alla criminalità, assicurando la tranquillità dei quartieri cittadini.