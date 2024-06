Girava di Notte col Coltello a Serramanico Terrorizzando la Gente

Durante i controlli notturni nel centro di Torrevecchia Sicura, i Carabinieri hanno fermato un 21enne italiano che nascondeva un coltello a serramanico con una lama in acciaio lunga oltre 9 centimetri. L'arma è stata sequestrata, e il giovane è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

In un'operazione parallela, i Carabinieri di Torricella Sicura sono intervenuti per un furto in abitazione, dove due biciclette, una tuta per motociclisti e del denaro contante erano stati sottratti a un 50enne del luogo. La refurtiva è stata trovata in possesso di un 19enne extracomunitario, che è stato denunciato per ricettazione.

Gli oggetti recuperati sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il giovane denunciato è stato deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria.