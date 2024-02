Giudice: "Bulli Senza Redenzione" - Tifosi ai Domiciliari dopo Violenti Scontri

Il giudice Roberto Veneziano ha emesso un'ordinanza dettagliata di 35 pagine definendo gli scontri tra tifosi come "duelli tra bulli senza prospettive di redenzione". In seguito alla guerriglia di via Cupa, il giudice ha deciso di mettere ai domiciliari i 5 tifosi arrestati, tre provenienti da Teramo e due da Giulianova, considerandoli tutti pericolosi.

Secondo il magistrato, gli ultrà rappresentano un pericolo concreto di recidiva, cioè di commettere nuovi reati. Nell'ordinanza si ricostruisce la dinamica degli scontri avvenuti prima del derby Giulianova-Teramo, con particolare attenzione all'aggressione al carabiniere ferito (insieme a un poliziotto).

"La visione dei filmati", si legge nell'ordinanza, "ha permesso alle forze dell'ordine di confermare che il militare è stato colpito con un oggetto contundente, presumibilmente una cinta, alla testa, con violenza e a distanza ravvicinata". Anche se solo uno dei tre tifosi teramani ha fisicamente colpito il carabiniere, a tutti e cinque è contestato il concorso nelle lesioni.