Giulianova sotto Shock: Barista Rapinata da Banditi Armati, Colpo da 20mila Euro

"Due Rapinatori, Volto Coperto e Pistola in Pugno: Il Dramma nel Bar Lazio"

Una scena da brividi si è consumata lunedì mattina a Giulianova, quando due banditi armati di pistola hanno rapinato Daniela Collevecchio, titolare del bar Lazio, uno dei locali storici della città. La donna, sotto choc, racconta di aver vissuto momenti di terrore mentre consegnava loro l'incasso settimanale, ammontante a circa ventimila euro.

Alle 8:15, come di consueto ogni lunedì, Daniela si dirigeva in banca per versare l'incasso del fine settimana. I rapinatori, evidentemente ben informati, hanno approfittato di questo momento, agendo con precisione. Entrati nel garage, il volto coperto da caschi, hanno minacciato la donna con una pistola, costringendola a consegnare loro la borsetta contenente il denaro.

"Mi minacciavano, mi dicevano di non gridare", racconta la signora Collevecchio, "ero terrorizzata, sapevo di non avere alternative. Ho consegnato i soldi senza esitazione." I rapinatori, giunti su uno scooter di grossa cilindrata, hanno poi fatto velocemente ritorno verso il Paese senza alcun intoppo.

Daniela, una volta al sicuro, ha allertato immediatamente i carabinieri, che sono intervenuti per ricostruire l'accaduto. Tuttavia, la testimonianza della donna è stata l'unica fonte d'informazione disponibile, poiché non sono emersi dettagli utili sulla fisionomia dei rapinatori. Nonostante la pronta risposta dei carabinieri, i malviventi sembrano essersi dileguati, facendo perdere le loro tracce. La paura e l'incredulità si diffondono nella comunità di Giulianova, che ora si stringe attorno alla barista vittima di questa violenta rapina.