Giunta CONI a L'Aquila, Malagò: "Città nel cuore nostro e degli sportivi

"Quando ho deciso di portare la nostra Giunta a riunirsi in giro per l'Italia, poteva sembrare una mossa azzardata. Ma è stata una scelta vincente, per mantenere un contatto diretto con i territori.

La tappa dell'Aquila, in questo percorso, è decisiva. Non lo dico come frase di circostanza. L'Aquila è nel nostro cuore, come in quello di tutti gli sportivi italiani". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel corso della prima tappa, al Circolo tennis L'Aquila, della visita nel capoluogo abruzzese.

Un appuntamento che cade nel decennale del sisma del 2009. Malagò è stato accolto nella struttura aquilana dal presidente del Circolo Tennis, Pierpaolo Pietrucci, e dallo staff del circolo più antico d'Abruzzo, dal sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dall'ex sindaco Massimo Cialente, dall'ex sottosegretario allo Sport Giovanni Lolli. "Per far decollare lo sport in una città - ha commentato Malagò - non serve un singolo soggetto che si faccia carico di tutto, serve un lavoro di squadra, serve la rete tra enti e associazioni a tutti i livelli. Questo circolo tennis mi pare ne sia un esempio virtuoso. E poi bisogna puntare sui giovani, sui vivai e sulla formazione".

"Ad oggi non siamo in grado di presentare il bilancio preventivo, manca un tassello che era stato messo nero su bianco, aspettiamo riscontro". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando a margine della Giunta nazionale che si è svolta all'Aquila in occasione del decennale del sisma, dei fondi promessi dal Governo nazionale.

"Sul bilancio mai avuto problemi da quando sono legale rappresentante.

Aspettiamo risposte dal Governo, ma è una situazione condivisa. Nella prossima giunta dovremo fare il bilancio, siamo in attesa di notizie indispensabili per redigerlo, senza questa garanzia non siamo in grado di presentare il bilancio preventivo - spiega ancora - Ci sono i numeri riguardanti i premi delle Olimpiadi, un tema con cui mi sono confrontato con Luca Pancalli, relativamente ai premi per i paralimpici. Anche perché se non fosse così, ci sarebbe qualcosa che non quadra nel bilancio". Riguardo gli impegni per i prossimi anni, Malagò sottolinea che "l'8 gennaio saremo a Losanna per gli Olimpic winter games, poi a Tokio per le Olimpiadi. E' superficiale dire che il 2020 è un anno atipico.

Le Olimpiadi ci sono ogni due anni, nel 2022 andiamo a Pechino e sarà ancora peggio, vista la distanza. Nel 2022 i giochi olimpici giovanili in Senegal. Sono tutte situazione che prima non esistevano".

"Per la Fondazione Milano Cortina 2020-2026, ho avuto un'idea per la massima trasparenza, prestigio e autorevolezza: nominare sindaco il ragioniere generale dello Stato Biagio Mazzotta, che conosce tra l'altro bene il mondo dello sport avendo fatto parte per molto tempo del collegio sindacale del comitato olimpico". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta nazionale che si è svolto all'Aquila e che, tra le altre cose, ha effettuato importanti nomine. "Ha avuto il via libera, sarà lui il sindaco indicato. Come sindaco supplente stiamo chiedendo al dottor Tammaro Maiello (vice procuratore generale Corte dei Conti) che credo debba fare richiesta di autorizzazione. Un attestato di grande trasparenza".